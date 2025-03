Brasília sediará Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026

Capital federal concorreu com cidades do Equador e da Polônia

A cidade de Brasília foi escolhida para sediar o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipes em 2026. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) por Sebastian Coe, presidente da World Athletics – Federação Internacional de Atletismo – em comunicado oficial à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).. A capital federal, onde nasceu e vive o atual vice-campeão olímpico Caio Bonfim, concorria com outras duas cidades: Samborondón (Equador) e Varsóvia (Polônia).

Esta é a terceira vez que o Brasil receberá uma competição da World Athletics: em 2008, o Rio de Janeiro organizou o Mundial de Meia Maratona e em 1998 foi Manaus que sediou o Mundial de Revezamento de Rua. Inicialmente o evento está programado para abril, com início provável no dia 12, data de aniversário da capital idealizada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que completará 66 anos de fundação em 2026. Durante o mês, a cidade localizada a 1.172 metros de altitude registra temperaturas entre 17 e 28 graus.

The World Athletics Council has awarded the following World Athletics Series events:



👉 2026 World Athletics Relays – Gaborone (2-3 May 2026)

👉 2026 World Athletics Race Walking Team Championships – Brasília (12 April 2026)

👉 2028 World Athletics Relays – Nassau (date TBC) — World Athletics (@WorldAthletics) March 25, 2025

"Brasília está pronta para caminhar com o mundo. Nossa cidade reúne todas as condições para sediar um evento do porte do Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Somos a capital do Brasil, temos infraestrutura esportiva, logística eficiente, segurança e um cenário icônico para a competição”, garantiu Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

O percurso da prova será montado na icônica Esplanada dos Ministérios, que abrange outros monumentos turísticos como a Catedral Metropolitana, o Museu Histórico da República e a Livraria Nacional. A última edição do Mundial ocorreu no ano passado, Antália (Turquia).

Cidade natal de Caio Bonfim, primeiro brasileiro a subir o pódio olímpico da marcha atlética com a prata nos Jogos de Paris, Brasília também é celeiro de atletas. Foi do Centro de Marcha Atlética de Sobradinho (Caso) que saíram Max Batista e Gabriela Muniz, que também competiram nas provas da modalidade em Paris 2024.