Fla x Flu: PM age rápido e dispersa torcedores em conflito

Torcedores do Flamengo e Fluminense se envolveram em uma briga neste domingo (16), no Engenho Novo, zona norte do Rio. Os torcedores dos dois clubes deixavam a comunidade do Rato Molhado, quando aconteceu um desentendimento, no acesso à Rua Souza Barros, principal acesso à favela.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo, em torno de 30 pessoas, algumas usando camiseta do clube rubro-negro, mostra torcedores arremessando objetos em tricolores e correndo. Os envolvidos carregavam pedaços de pau e pedras.

Integrantes do 3° Batalhão da Polícia Militar, responsáveis pela região, chegaram rápido ao local para intervir no confronto. Motoristas que passavam na hora, retornaram dando marcha a ré nos carros.

De acordo com o comando da unidade militar, os agentes fizeram uso de bastões para dispersar os envolvidos. Não houve registro de prisões. Segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na área.

Decisão

Flamengo e Fluminense decidem, a partir das 16h, no Estádio do Maracanã, a final do Campeonato Carioca 2025. O Flamengo leva vantagem na decisão, por ter vencido a partida de quarta-feira (12) por 2 a 1. Para o Flamengo, basta o empate para ficar com a taça, enquanto o Fluminense precisa da vitória por um gol de diferença para empatar o placar agregado e levar a decisão para a disputa por pênaltis.

Trânsito

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) montou um esquema de interdições ao trânsito de veículos na região do estádio desde as 13h.

Segurança

A Polícia Militar já está com a tropa mobilizada no entorno do estádio. Segundo a PM, 0 Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe)) vai atuar com 300 agentes na parte interna. No entorno, mais de 150 militares do Batalhão de São Cristóvão, responsável pela área, já estão mobilizados. O efetivo conta também com apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Ações com Cães nas estações ferroviárias, rodoviária e no metrô.