Copa Sul-Americana: Vasco recebe Lanús de olho na liderança do Grupo G

O Vasco entra no gramado de São Januário, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino encara o Lanús (Argentina), pelo Grupo G e precisa vencer o adversário mais forte da chave, já que apenas o primeiro colocado se classifica diretamente às oitavas de final da competição. A Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 21h15 (horário de Brasília), com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Carlos Molinari e o plantão de notícias com José Roberto Cerqueira.

No momento, Vasco e Lanús têm os mesmos quatro pontos. Mas os argentinos lideram pelo critério do saldo de gols, com dois a mais que a equipe brasileira.

Fábio Carille, técnico do Gigante da Colina defende que o time tenha a mesma concentração que mostrou no último sábado (19), no Maracanã, quando empatou sem gols com o Flamengo, pelo Brasileirão.

“A gente tem um caminhãozinho de areia para descarregar. Sul-Americana, time da Argentina, a gente sabe da rivalidade e precisamos estar inteiros para competir e jogar muito para conseguir um resultado positivo”.

O volante Hugo Moura destacou a evolução da defesa diante do melhor ataque do Brasileirão.

“A gente não tomou gol. Então é um passo muito grande, fruto de um trabalho de pouco tempo de treinamento que a gente tem, porque a gente não tem tempo para treinar. Tudo é mais a base de vídeo e conversa”.

Titular contra o Rubro-Negro, o jovem atacante Rayan ressalta o apoio da torcida nas redes sociais e nas arquibancadas de São Januário, estádio que completou 98 anos na segunda (21). Todos os ingressos para a partida estão esgotados e a previsão é de quase 20 mil torcedores na noite de terça (22).

“É nosso 12º jogador! Vai ser muito muito importante, eles estarem lá nos apoiando, cantando, e se Deus quiser, vamos sair vitoriosos”.

O Lanús vem de empate contra o Banfield (1 a 1) no Campeonato Argentino, no qual faz uma campanha mediana. O técnico Mauricio Pellegrino tem alguns desfalques e também sofre pressão por melhores resultados.

A arbitragem do duelo Vasco x Lanús será boliviana: o juiz principal será Gery Vargas e o auxiliar Wilfredo Campos.