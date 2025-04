Fla derrota o Boca e vence Champions League das Américas pela 2ª vez

Depois de derrotas nas últimas duas finais da competição, o Flamengo enfim soltou o grito de campeão da Champions League das Américas de Basquete (BCLA), ao vencer o Boca Juniors, da Argentina, por 83 a 57, na decisão disputada neste sábado (19), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Mais cedo, na disputa do terceiro lugar, o Franca derrotou o Instituto de Córdoba, também da Argentina, por 74 a 59.

Na final, o Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, indo para o intervalo com uma vantagem de 20 pontos (49 a 29). A equipe argentina ensaiou uma reação na volta dos vestiários, mas o Rubro-Negro conteve o ímpeto adversário e contou com os 16 pontos de Gui Deodato para assegurar o título. O armador Alexey foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da competição.

O Flamengo, que trocou o comando técnico no meio da temporada, de Gustavo de Conti para o argentino Sergio Hernández, chegou ao segundo título da BCLA, igualando-se ao Quimsa, da Argentina, como maior vencedor na curta história do campeonato. Franca e São Paulo venceram os outros dois troféus nos seis anos em que a competição foi disputada até o momento.

NBB tem mata-mata definido

Também no sábado, a principal competição de clubes do basquete masculino do Brasil concluiu sua fase de classificação. As últimas duas partidas do Novo Basquete Brasil (NBB) tiveram a vitória do Botafogo sobre o Bauru por 85 a 84, fora de casa e do São Paulo sobre o Brasília por 88 a 79, em casa.

Agora, os oito confrontos das oitavas de final, decididas no sistema melhor de cinco jogos, já estão definidos.

Próximos jogos

Minas (1º colocado) x Mogi (16º)

Flamengo (2º) x Caxias (15º)

Franca (3º) x Pato Basquete (14º)

Brasília (4º) x São Paulo (13º)

Bauru (5º) x Paulistano (12º)

Pinheiros (6º) x Unifacisa (11º)

União Corinthians (7º) x Corinthians (10º)

Vasco da Gama (8º) x São José (9º)

Os playoffs começam na terça-feira(22) com os primeiros duelos entre Pinheiros e Unifacisa e também entre Bauru e Paulistano.