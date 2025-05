Rio de Janeiro será a sede do Mundial de Tênis de Mesa em 2029

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida nesta segunda-feira (27) como sede da edição de 2029 do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. O anúncio foi feito durante assembleia geral da Federação Internacional da modalidade (ITTF, na sigla em inglês), em Doha (Catar). Pela primeira vez a competição ocorrer numa cidade nas Americas. A capital fluminense concorria com Berlim (Alemanha), San José (Estados Unidos) e China (cidade indefinida).

Foram três rodadas de votação e na última delas o Rio de Janeiro derrotou a China por 131 votos a 68. Antes do pleito, houve uma apresentação sobre a capital e cultura carioca, que contou ainda com depoimentos do prefeito Eduardo Paes, do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) Marco La Porta, e do recém vice-campeão-mundial Hugo Calderano.

"Realizaremos o maior Campeonato Mundial de todos os tempos. O Brasil tem desbravado fronteiras no tênis de mesa, graças a um trabalho muito sério da CBTM, dos treinadores, dos atletas e de toda a comunidade do esporte no país. O Rio estará de braços abertos para receber o mundo mais uma vez", afirmou Vilmar Schindler, presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), presente à assembleia em Doha.

O MUNDIAL É NOSSO! 🤩🤩🤩🤩🤩



Em 2029, nos vemos no Rio para o primeiro Mundial de Tênis de Mesa da América Latina 🥰🏓



🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷



📸 ITTF pic.twitter.com/EvsxI4CpES — CBTM (@CBTM_TM) May 27, 2025

No último domingo (25), o carioca Hugo Calderano conquistou a prata inédita no Mundial em Doha, após campanha histórica na competição, até então dominada por mesatenistas asiáticos e europeus.

Também em Doha, Alaor Azevedo, assessor especial da CBTM e vice-presidente da ITTF, comemorou a escolha inédita da cidade brasileira.