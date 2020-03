Corpo de bombeiro soterrado no Guarujá é encontrado

O corpo de um bombeiro que estava desaparecido desde o último dia 3, quando atuava em buscas no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá, foi encontrado na noite desta -feira (9).

O cabo Maciel Batalha foi atingido por um deslizamento, enquanto fazia um regate no local, acompanhado do sargento Rogério de Moraes Santos, 43 anos, que também foi soterrado e encontrado no mesmo dia. Os bombeiros tentavam socorrer uma criança e uma mulher. As duas também morreram.

De acordo com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, até o momento, o número de mortos pelas chuvas na Baixada Santista chega a 44. Pelo menos 34 pessoas continuam desaparecidas, sendo a maioria no Guarujá.