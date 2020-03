Covid-19: Supervia antecipa horário de pico dos trens no Rio

Diante da mudança no padrão dos deslocamentos devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Supervia, concessionária que administra a rede ferroviária de passageiros do Grande Rio, decidiu antecipar o horário de pico das 6h para as 5h em três ramais de trens.

Nas linhas Japeri e Santa Cruz, das 5h às 8h, os intervalos entre as viagens serão reduzidos em três minutos, passando de 15 para 12 minutos. O mesmo acontecerá na linha Saracuruna, entre as 5h e às 7h.

Os trens passaram a ser o único meio de transporte de massa que liga a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro, depois que os trens interurbanos foram impedidos de circular pelo governo do estado, como medida de prevenção ao Covid-19.

Mas, mesmo nos trens, estão podendo embarcar apenas pessoas que trabalhem em serviços considerados essenciais pelo governo.