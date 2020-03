Febraban: bancos mantêm atendimento a clientes em agências

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) garantiu hoje (19) que agências bancárias de seus bancos associados permanecem abertas, com atendimento a todos os clientes, embora a prioridade seja para os públicos mais vulneráveis, entre os quais aposentados e pensionistas.

Em comunicado divulgado hoje, a Febraban esclareceu que, cumprindo determinação do Banco Central para enfrentar as dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus, os bancos deverão, “pontualmente e por períodos limitados de tempo, alterar horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas”. De acordo com a entidade, os clientes serão informados das eventuais mudanças pelos canais de comunicação de cada banco. “O setor se compromete a assegurar a prestação de serviços essenciais”, ressaltou o comunicado.

Em atendimento às recomendações das autoridades sanitárias, a Febraban e os bancos lembram que os clientes devem evitar comparecer às agências bancárias, para fugir de aglomerações, e utilizar os serviços e produtos dos bancos via celular e internet. A federação afirmou que no atendimento digital, os clientes encontrarão ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento. Lembrou também que os canais de atendimento por telefone estão funcionando normalmente.

Nos casos de urgência e necessidade, a Febraban destacou que a rede de autoatendimento, somando 170 mil terminais em todo o país, também se encontra à disposição da população para saques e depósitos. Com o objetivo de proteger os clientes, os bancos dizem que intensificaram a higienização desses terminais, em cumprimento à orientação de “aperfeiçoar e intensificar os protocolos de higienização das instalações bancárias”, diz o comunicado.

A Febraban criou cartilha com informações úteis para o melhor uso dos canais digitais dos bancos.