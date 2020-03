Festival É Tudo Verdade faz mostra online de documentários

Ao completar 25 anos, o festival de documentários É Tudo Verdade começa nessa quinta-feira (26) a exibição de filmes online em parcerias com as plataformas Spcine Play e Canal Brasil Play, além da página do Itau Cultural. São 50 horas de programação em 30 títulos, entre longas-metragens, curtas e séries.

A maior parte da mostra, que deveria se iniciar também nesta semana, foi adiada para setembro devido ao fechamento das salas de cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro com a crise causada pela disseminação do coronavírus.

Na página do Itau Cultural, estará disponível a série A Herança da Coruja, feita pelo diretor francês Chris Marker em 1989. Em 13 episódios de 26 minutos é discutido o legado político e cultural da Grécia classica para a sociedade contemporânea a partir da exploração de palavras como democracia e misoginia. O diretor do festival, Amir Labak explica que naquela época Marker já antecipava uma tendência atual da produção de documentários. “O formato série documental está em expansão no mundo”, enfatizou na entrevista coletiva de lançamento do festival.

Na Spcine Play, o serão exibidos dez longas-metragens de cineastas mulheres que marcaram a história do festival, além do inédito O Segundo Encontro, de Veronique Ballot. Fazem ainda parte dessa programação outros tês longas e seis curtas que passaram pelo É Tudo Verdade em 1996 e dois documentários sobre o cineasta José Mojica Marins, que morreu neste ano.

A série Cineastas do Real, com 26 entrevistas feitas por Amir Labak com alguns dos principais documentarias brasileiros estará disponível no Canal Brasil Play.

A programação com horários e formas de acesso pode ser vista na página do festival - www.etudoverdade.com.br