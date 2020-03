Liquigás reforça higiene e mantém entrega de gás de cozinha

A Liquigás reforçou as recomendações para tornar o ambiente de trabalho sem riscos aos funcionários, revendedores e aos consumidores e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A empresa destacou que é hora de cooperação e cuidado com a saúde de todos, e como a orientação do Ministério da Saúde é de que as pessoas permaneçam em casa, deve ocorrer um aumento da demanda por Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Por isso, orientou que as revendas estejam prontas para o atendimento enquanto estiver ocorrendo o isolamento social com segurança e o abastecimento dos consumidores.

Recomendações

Entre os procedimentos de higiene para evitar o contágio com o aumento de demanda por gás de cozinha, a empresa recomendou, sempre que possível, que os revendedores realizem a medição da temperatura dos seus empregados antes deles começarem as suas atividades. Eles devem lavar as mãos de maneira correta e com frequência usar álcool gel 70%. Os veículos das revendas precisam ter álcool em gel para higienização dos motoristas e entregadores. Recomendou ainda evitar os cumprimentos como aperto de mão, uma vez que a principal forma de transmissão do coronavírus é feita por meio do contato físico. Os entregadores devem manter uma distância segura de aproximadamente 2 metros dos clientes no momento da instalação do botijão e todos devem cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de tosse ou espirro, além de não tocar no nariz, olhos e boca. Também não pode compartilhar itens pessoais como copos, talheres e pratos, e a principal recomendação é não ficar em lugares com aglomerações, além de manter os ambientes ventilados.

Companhia

Líder no segmento de botijões de gás de uso doméstico, a empresa brasileira Liquigás integra o Sistema Petrobras e é uma das maiores distribuidoras de GLP do Brasil. Na venda a granel, a empresa oferece produtos e serviços para diversos setores como hotéis, comércio, indústria e o agronegócio, além de unidades de consumo em condomínios por meio do Sistema de Medição Individualizada. No GLP envasado, são atendidos mensalmente em torno de oito milhões de residências, por meio de uma rede de aproximadamente 5.000 revendedores.