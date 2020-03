Metrô do Rio passa hoje por limpeza em duas estações

A concessionária MetrôRio está realizando hoje (28) a ação de sanitização nas estações das linhas 1 e 2. A iniciativa é um reforço às medidas preventivas já adotadas para contenção da expansão do coronavírus. A higienização visa a remoção de resíduos orgânicos e minerais aderidos às superfícies.

Neste sábado, as equipes atuam simultaneamente durante a operação de limpeza de todas as estações do Metrô nos trechos entre o Maracanã e Pavuna, na linha 2, e Cinelândia e Uruguai, na linha 1. A previsão é que o serviço tenha uma hora de duração em cada ponto.

Equipamento

No serviço de limpeza das estações é utilizado um equipamento nebulizador, que espalha micropartículas do produto composto por quaternário de amônia, através de uma névoa.

A técnica ajuda a aumentar o alcance da cobertura do produto. Ele ataca e mata bactérias e o vírus após aplicação, desinfetando as superfícies onde foi utilizado. Nas estações, as equipes usam uma versão sem odor do produto.

O quaternário de amônia é usado desde 2011, quando o país enfrentou a epidemia do vírus da gripe H1N1. O componente é utilizado no hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com foco na eliminação do vírus.

No início da semana, a prefeitura de Niterói, fez a desinfecção da praça e dos bancos na rua Coronel Moreira César, na Praia de Icaraí, a mais conhecida da região e onde há um número grande de idosos.