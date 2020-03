Militares fazem desinfecção de meios de transportes do Rio

Militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército do Comando Conjunto Leste começaram hoje (26) a trabalhar na desinfecção de locais de grande circulação de passageiros de transportes públicos no município do Rio de Janeiro.

A intenção é evitar o contágio pelo novo coronavírus. Entre os primeiros locais que a receberam a ação estão a Central do Brasil, principal local de movimento de passageiros de trens da cidade; a estação das barcas da Praça XV, no centro da capital; e na estação Estácio do metrô, também na região central da capital.

Os militares foram treinados em procedimentos de Defesa, Biológica, Nuclear, Química e Radiológica.

Na Central do Brasil, ao lado do comandante Militar do Leste, general do Exército Júlio César Arruda, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, acompanhou o trabalho dos militares na desinfecção com uma solução que mata o coronavírus.

Crivella disse que a ação foi demanda encaminhada por ele e pelo secretário de Transportes do Rio de janeiro ao comandante militar do Leste. “Quero agradecer às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que estão fazendo um trabalho extraordinário na cidade do Rio de Janeiro de desinfecção dos meios de transporte de massa. Vão também para os ônibus, depois a estação do Metrô trabalhando de madrugada, assim como nas barcas e no VLT”, comentou.

O general Arruda disse que o serviço será feito fora do horário de funcionamento dos meios de transportes para não prejudicar o público. “Essa desinfecção nos veículos e instalações usados por grande número de pessoas é feita fora do horário de funcionamento ao público por técnicos do Exército e da Marinha com essa expertise. É um trabalho complementar, porque a Comlurb já faz também esse serviço”, informou.

Comlurb

Para reduzir riscos de contágio pelo novo coronavirus, desde terça-feira passada (17), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), vem fazendo operações de desinfecção de locais com grande movimentação e concentração de pessoas em pontos de ônibus, acessos às estações de metrô, BRT, barcas e trem, na Central do Brasil, na Rodoviária e no entorno dos principais hospitais municipais e estaduais.