Projeto Petrobras Cultural para Crianças tem inscrições abertas

A Petrobras recebe a partir de hoje (10) inscrições de projetos culturais de artes cênicas de produtores interessados em obter patrocínio. As obras selecionadas precisam ser destinadas ao público infantil e incluir em suas turnês ao menos uma capital do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, além de uma cidade de até 150 mil habitantes em qualquer parte do país.

A categoria artes cênicas inclui peças de teatro, circo e dança. O público-alvo dos projetos deve ser de crianças de até 6 anos de idade, e os espetáculos precisam estar prontos para ser apresentados em 15 de outubro.

O projeto Petrobras Cultural para Crianças terá três etapas e deve destinar R$ 10 milhões ao todo.

As próximas fases, ainda sem data de lançamento, receberão inscrições de projetos de animação e de feiras literárias, também destinados ao público infantil.



Em entrevista à Agência Brasil, o gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Aislan Greca, explicou que não há uma meta de número de projetos a selecionar, nem uma intenção de aprovar necessariamente ao menos um projeto de cada uma das três formas de artes cênicas listadas.



"O crivo principal é a qualidade do projeto", disse Greca, que explicou que também não foi estipulado um teto de patrocínio para cada projeto selecionado. "Quero deixar livre para pensarem no melhor projeto dentro do orçamento".



As inscrições vão até 30 de abril e serão feitas somente pela internet, no site www.petrobras.com.br/cultura. O resultado da seleção será divulgado em junho.