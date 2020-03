Shell cancela cerimônia de entrega de prêmio de teatro

A Shell Brasil anunciou, hoje (13), o cancelamento da cerimônia de entrega do 32º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, que seria realizada na próxima terça-feira (17), no Belmond Copacabana Palace. A decisão foi tomada pela companhia de forma a reduzir riscos potenciais devido ao aumento do número de casos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil e sua transmissão no Rio de Janeiro.

De acordo com o gerente-executivo de Relações Externas da Shell Brasil, Glauco Paiva, trata-se de uma questão global de saúde. “Com a rápida evolução da situação, optamos pela prudência e por garantir o bem-estar do público que compareceria e trabalharia na cerimônia. Esta é a primeira vez, desde o início do Prêmio Shell de Teatro, em 1998, que optamos por suspender a noite de entrega dos prêmios. No entanto, nosso compromisso com o teatro brasileiro continua”.

Em nota, a Shell Brasil agradece a compreensão de todos os indicados, e acrescenta que comunicará em breve os vencedores do Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro.