Sobe para 42 número de mortos na Baixada Santista

A Baixada Santista registra hoje 42 mortes depois das chuvas que atingiram a região na madrugada do último dia 3. Até o momento estão desaparecidas 36 pessoas. Em Santos foram 8 óbitos e São Vicente, 3. No Guarujá foram 31 óbitos e ainda há 36 não localizados, de acordo com boletim atualizado hoje (9) pela Defesa Civil do Estado.

Equipes do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas reforçam as equipes técnicas municipais nas avaliações das áreas afetadas e no monitoramento do risco nos locais de buscas.

No Diário Oficial do Estado do último dia 4, o Governador João Doria homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade de Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). No dia seguinte, esses decretos foram reconhecidos sumariamente no Diário Oficial da União.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje foram registrados mais 8mm em Santos (34mm em 72h), 4mm no Guarujá (10mm em 72h) e 0mm em São Vicente (0mm em 72h).

A previsão para a hoje é calor, com a disponibilidade de umidade na atmosfera criando condições para a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva de curta duração em toda a faixa leste do estado, incluindo a Baixada Santista. A chuva virá com descargas elétricas e rajadas de vento. O acumulado previsto para hoje em Guarujá é 1mm.