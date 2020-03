Turma da Mônica é aliada no combate à violência contra a mulher

Para contribuir com o enfrentamento à violência contra a mulher, a Turma da Mônica faz parte de vídeos em que incentivam relações saudáveis entre crianças e adolescentes. A ideia é disseminar valores relacionados ao respeito, tolerância e empatia entre estudantes de 7 a 17 anos, com expectativa de atingir de 700 mil a 1 milhão de alunos em todo o Distrito Federal (DF).

A iniciativa, lançada hoje (5), em Brasília, é das secretarias de Segurança Pública e de Educação do DF, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com a ONU Mulheres.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, o vídeo Juntos pela Igualdade, com a Turma da Mônica, é direcionado a crianças de 7 a 11 anos e aborda a importância do respeito às diferenças entre meninos e meninas.

Já o vídeo “Papo Reto”, com a Turma da Mônica Jovem, ajuda adolescentes entre 12 a 17 anos a identificar comportamentos que podem levar a um relacionamento abusivo.

As animações, produzidas pela Mauricio de Sousa Produções, deverão ser utilizadas para campanhas de prevenção à violência contra as mulheres na rede de ensino de todo o DF. Com esses arquivos, ainda será entregue manual de orientação pedagógica .

