TV Brasil estreia documentário "Quarentena - 24 horas em Wuhan"

A TV Brasil apresenta com exclusividade o documentário inédito "Quarentena - 24 horas em Wuhan" na faixa DOC Especial desta quinta (26), às 23h30. A produção revela a rotina nos bastidores de cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia de coronavírus, e destaca iniciativas de heróis anônimos da comunidade que fazem o possível para manter o surto da covid-19 sob controle.

Produzida pela CGTN América, que faz parte do Grupo de Mídia da China, a obra ganha exibição no país e fica disponível no aplicativo EBC Play graças a uma parceria estabelecida entre a emissora de origem oriental e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que gere o canal público TV Brasil.

O documentário leva informação de qualidade à sociedade brasileira sobre o marco zero da doença. A proposta é estimular que a população se conscientize sobre a importância de seguir as medidas de isolamento, como orienta a Organização Mundial de Saúde (OMS), e os cuidados de saúde indicados pelas autoridades para diminuir os efeitos da pandemia.

A produção aborda a crise de saúde global relacionada ao coronavírus e mostra como a situação desafia a força de uma comunidade. O documentário chinês reconstrói o momento em que o contágio se proliferou nessa região do país asiático e como os habitantes de Wuhan se organizaram para recuperar a cidade.

Narrado em inglês com legendas em português, o longa "Quarentena - 24 horas em Wuhan" acompanha o cotidiano da população no transporte dos suprimentos de controle de epidemias como máscaras e roupas de proteção, bem como de remédios e gêneros alimentícios.

Com 54 minutos, a produção também mostra o espírito de solidariedade que marca as ações dos moradores da província de Hubei. O documentário ainda ressalta o dilema no atendimento médico e o desenvolvimento de pesquisas científicas.

Ficha técnica

País de origem: China. Ano: 2020. Gênero: documentário. Produção: CGTN América (Grupo de Mídia da China). Produtor Executivo: Jiang Heping e Zhang Xin. Produtor Sênior: Zeng Siwei e Shen Jing. Classificação indicativa: Livre. Duração: 54 min.

Serviço

DOC Especial - "Quarentena - 24 horas em Wuhan" – quinta-feira, dia 26/3, às 23h30, na TV Brasil

DOC Especial - "Quarentena - 24 horas em Wuhan" – quinta, dia 26/3, para sexta-feira, dia 27/3, às 3h, na TV Brasil

DOC Especial - "Quarentena - 24 horas em Wuhan" – aplicativo EBC Play, disponível para Android, iOS e no site