Últimos passageiros de navio isolado no Porto do Recife são retirados

Termina neste domingo (22) o desembarque de todos os passageiros do navio Silver Shadow atracado no porto do Recife. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, os últimos passageiros foram 105 norte-americanos que serão encaminhados para os Estados Unidos. Esses passageiros serão monitorados um médico durante o voo.

Dessa forma, apenas a tripulação do navio permanecerá a bordo e em observação até completar o período de 14 dias. Neste sábado (21), foi feita a operação de desembarque dos passageiros brasileiros, uruguaios, mexicanos e canadenses.

Todos os passageiros serão desembarcados e tomarão voos que estão sendo providenciados pela empresa de cruzeiro responsável pelo navio. A operação está sendo feita de forma conjunta entre os órgãos de saúde e segurança pública locais e federais. Todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas para que o desembarque, transporte e embarque dos passageiros nos voos seja feito com total segurança para a população do Recife e a comunidade em seu entorno.