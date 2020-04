Caminhoneiros recebem kits de higiene na ponte Rio-Niterói

Caminhoneiros que passarem hoje (8) pela Ponte Rio-Niterói, entre 13h e 18h, vão receber kits de higiene e alimentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com o Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), a concessionária Ecoponte que administra a ponte e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No atendimento em tendas montadas na saída do pedágio, na direção Rio/Niterói, com equipes de até 30 pessoas, os caminhoneiros vão ter orientação sobre o trabalho seguro durante a pandemia do novo coronavírus e terão a medição da temperatura corporal.

A responsável pelas operações da Coordenação do Rio de Janeiro e Espírito Santo da ANTT, Caroline Bellucio Decembrino, informou que a agência vai entregar 150 kits hoje e amanhã no mesmo local, cada um com sabonete e barrinha de cereais. Já os kits do Sest/Snat têm álcool em gel, papel higiênico e sabonete, além de biscoito e suco.

Caroline admitiu que, se a demanda for maior, é possível aumentar o número de kits. “Podemos estender, mas como trabalhamos também com os parceiros, eles têm uma média diária e, quando ela terminar, eles encerram. Em princípio, se houver mais demanda, a gente tem a oferecer”, disse.

Em Resende, no sul do Estado do Rio, a ação da ANTT de prevenção ao novo cononavírus será no posto de pesagem da PRF, no quilômetro 301 da BR 116. Lá, além do Sest/Senat, a ANTT tem parceria com a concessionária CCR Nova Dutra, que administra a rodovia.

A ação começou às 9h e terminará às 13h. “Em Resende, os motoristas recebem orientações de como lavar as mãos. Foram montadas pias para eles fazerem a higiene”, informou.

Na semana passada a ANTT já tinha feito ações semelhantes em Japeri, Tanguá e Paracambi, na Região Metropolitana do Rio.