Correios lançam selos em comemoração ao Dia Nacional do Choro

No Dia Nacional do Choro (23 de abril), data coincide com o nascimento de Pixinguinha, os Correios lançam selos ilustrados com instrumentos do gênero musical como a flauta, clarineta, violão, cavaquinho, bandolim e pandeiro. A tarifa de cada selo é R$ 2,05.

Segundo os Correios, os selos podem ser comprados nas principais agências de todo o país e na loja virtual da empresa. As imagens dos selos também estão disponíveis no blog da filatelia.

Os Correios fazem ainda uma campanha para formar, neste dia comemorativo, “uma grande Roda de Choro Virtual” com a participação de músicos que devem gravar uma apresentação e publicar em suas redes sociais.

No vídeo, é preciso incluir as hashtags #filatelia, #correiosoficial, #chorinho e #150anosdoChorinho. Caso sejam feito stories, é preciso marcar @correiosoficial. Ao fazer uma live, os Correios pedem que divulgue antes com um post e marque as hashtags #filatelia, #correiosoficial, #chorinho e #150anosdoChorinho.