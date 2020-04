Covid-19: prefeitura de São Paulo recebe doações para programa social

A prefeitura de São Paulo lançou hoje (7) o programa Cidade Solidária (www.spcidadesolidaria.org), voltado para o auxílio de pessoas enquadradas no grupo prioritário do Estratégia de Saúde da Família (ESF). As famílias que pertencem a essa categoria se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, necessitando de proteção durante a pandemia do coronavírus (covid-19).

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando Chucre, os beneficiários têm o seguinte perfil: idade igual ou superior a 60 anos e apresentam estado de saúde fragilizado, com doenças pré-existentes. Ele disse, ainda, que muitos deles são pessoas com deficiência ou que têm algum membro familiar com deficiência e que residem em ocupações.

Como será

Na primeira etapa do programa, a prefeitura coletará produtos para distribuir entre os beneficiários. Qualquer pessoa pode doar cestas de alimentos ou de produtos de higiene e limpeza, que estarão sendo recebidas em oito pontos da cidade, em esquema de drive-thru.

Para que todas as famílias sejam atendidas em suas necessidades, as cestas de alimentos e as cestas de higiene e limpeza deverão conter itens específicos, com produtos não perecíveis, como arroz, feijão e macarrão. Caso haja interesse em se fazer uma contribuição em grande quantidade de produtos listados, a orientação é para que se entre em contato com a coordenação do programa.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, diversas entidades já aderiram à mobilização, como a Fundação Tide Setubal, de luta pelo direitos das pessoas que vivem em periferias urbanas, o Instituto Alana, de defesa dos direitos das crianças, a Cruz Vermelha, a União dos Movimentos de Moradia, o banco Itaú e o movimento Todos pela Educação.

Além dessas entidades, outras estão sendo convidadas para participar da ação, que resulta de uma articulação entre as secretarias municipais de São Paulo.

Confira quais itens podem ser doados e os endereços onde devem ser entregues:

Cesta Básica de Alimentos

1) Leite em pó integral para bebida: dois pacotes de leite em pó instantâneo, 400 gramas cada;

2) Arroz agulinha: 5 kgs;

3) Feijão carioquinha: 1 kg;

4) Farinha de mandioca: branca, 1,5 kgs;

5) Açúcar: refinado: 1 kg;

6) Óleo de soja: 900 ml;

7) Sal: 1 kg;

8) Macarrão: 1 pacote de tipo espaguete;

9) Polpa ou purê de tomate: 1 embalagem em caixa;

10) Sardinha em óleo comestível: 2 latas.

Cestas de higiene

Sabonete;

Escova dental;

Creme dental;

Absorvente higiênico;

Papel higiênico.

Cesta de limpeza

Água sanitária;

Detergente em pó;

Desinfetante;

Esponja multiuso.

Onde se pode doar

1) Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94 - República

2) Centro Cultural São Paulo

Viaduto Beneficência Portuguesa - Paraíso Acesso de veículos ao Centro Cultural São Paulo (20 metros antes da esquina com a Rua Vergueiro)

3) Teatro Arthur Azevedo

Avenida Paes de Barros, 955 - Mooca

4) Centro Cultural da Diversidade

Rua Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

5) Tendal da Lapa

Rua Constança, 72 - Lapa

6) Casa de Cultura Vila Guilherme

Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

7) Casa de Cultura do Butantã

Avenida Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri

8) Centro Cultural Santo Amaro

Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro

Horário de funcionamento dos pontos de coleta do drive thru: das 10h às 17h.

O programa também está aceitando doações de qualquer valor em dinheiro. As informações bancárias para transferência ou depósito são: Banco do Brasil, agência 1897-X, C/C 2020-6 - PMSP/SMDU-Cidade Solidária, CNPJ: 46.395.000/0001-39.

