Dupla-Sena da Páscoa sorteia neste sábado prêmio de R$ 30 milhões

A Dupla-Sena da Páscoa sorteia hoje (25) um prêmio estimado em R$ 30 milhões. As dezenas do concurso especial 2.070 serão sorteadas, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

“A Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. Com apenas uma aposta simples, com seis números, no valor de R$ 2,50, o apostador tem o dobro de chances de ganhar”.