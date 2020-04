Eventos virtuais celebram em Brasília Dia Mundial da Criatividade

Além de aniversário de Brasília, 21 de abril marca uma data internacional instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). Criado em 2017 com o apoio de 80 países, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação busca conscientizar a população mundial sobre iniciativas para a solução de problemas no avanço das metas de desenvolvimento sustentável.

Em Brasília, o Dia Mundial da Criatividade terá 21 atividades programadas para terça-feira (21) e quarta-feira (22). Os eventos vão de oficinas de crochê a palestras sobre economia criativa e sobre melhoria na acessibilidade a estudantes com deficiências auditivas. A programação está listada na página comemorativa.

Por causa do isolamento social adotado para conter a disseminação do novo coronavírus, as atividades serão realizadas de forma virtual, por meio de transmissões ao vivo pela internet. Os interessados precisam se inscrever. Basta clicar na atividade desejada e fornecer nome completo e e-mail.

Metas

Essas metas de desenvolvimento sustentável reúnem 17 ações globais que buscam alcançar um futuro melhor e mais sustentável para a humanidade. Definidas em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, as ações devem ser cumpridas até 2030. No Brasil, a data é celebrada desde 2018, quando as associações ProjectHub e LabCriativo promoveram eventos em 13 cidades brasileiras.

As metas são ausência de pobreza; zero fome; boa saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água limpa e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo responsáveis; ações para evitar as mudanças climáticas; preservação da vida aquática; preservação da vida terrestre; paz, justiça e instituições fortes; e parcerias para atingir as metas.