Número de mortes nas estradas paulistas cai 46% na Semana Santa

O número de pessoas mortas em acidentes nas rodovias paulistas sob concessão caiu 46% no feriado prolongado de Páscoa em relação ao mesmo período do ano passado. O número de acidentes também teve uma redução relevante: 61% a menos em comparação ao feriado de Páscoa de 2019. Os dados, divulgados hoje (13), são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Segundo a agência reguladora, as reduções em mortes e em acidentes ocorreram devido à quarentena implementada no território paulista. Desde a última segunda-feira, por orientação da Artesp, as concessionárias de rodovias paulistas passaram a veicular nos painéis eletrônicos mensagens orientando a população a não viajar.

“Nesta Páscoa, cuide da sua saúde e da sua família. Fique em casa!”, e “Na Páscoa, se puder, não viaje. Siga a quarentena e fique em casa!”, foram algumas das frases utilizadas. O movimento de carros nas rodovias diminuiu 66,5% no período.

Vale-refeição e kits de higiene

As concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel estão distribuindo aos caminhoneiros vales-refeição e kits de higiene. Desde o final de março, mais de 3 mil vales-refeição e 4,4 mil kits de higiene e alimentação já foram distribuídos pelas duas concessionárias.

Os vales dão direito a uma marmita, produzida em restaurantes conveniados com as duas concessionárias. Os kits de higiene e alimentação são compostos por garrafas d’água e sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos, torradas, paçocas, doce de banana e amendoim.

Desde a última sexta-feira (10), as duas concessionárias também passaram a entregar aos caminhoneiros um frasco de álcool 70%, disponibilizado por meio de uma de parceria com uma empresa privada.

Os kits de higiene e alimentação estão sendo entregues nas bases das concessionárias no km 73 da Rodovia Raposo Tavares (Alumínio), km 41 da Rodovia Castello Branco (Santana de Parnaíba), e km 16 do trecho Oeste do Rodoanel (Osasco). O vale-refeição (marmita), no km 41 da Rodovia Castello Branco (Santana de Parnaíba), e no km 16 do trecho Oeste do Rodoanel (Barueri).