Nutricionista fala à TV Brasil sobre alimentação saudável

Isoladas, dentro de casa, muitas pessoas sozinhas e famílias inteiras podem incorrer no erro de comer mal e além da conta. O problema dessa prática, que pode acabar se tornando um hábito ruim, vai além da questão estética.

Ao programa Impressões, da TV Brasil, que vai ao ar (8), às 23h, o nutricionista Bruno Rua faz alertas e dá dicas do que pode ser uma alimentação equilibrada para fortalecer o organismo.

Além da questão do ganho de peso, o acúmulo de gordura pode resultar em doenças graves. “Uma vez instalado o quadro de obesidade, você tem maior incidência de doenças como hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer e doenças respiratórias crônicas”, disse.

O nutricionista citou dados do Ministério da Saúde que apontam que 55% dos brasileiros estão em condição de excesso de peso, enquanto 20% estão em situação de obesidade. “Outro dado que é muito importante é que mais de 70% dos óbitos no Brasil estão relacionados a esse tipo de doença”, alertou.

Segundo Bruno Rua, não é o momento de dietas extremamente restritivas. O especialista afirmou que toda vez que o organismo entra em restrição calórica, tende a produzir mais cortisol. “É um hormônio e o excesso desse hormônio tende a reduzir o sistema imunológico”.

Na conversa com a jornalista Katiuscia Neri, o nutricionista reforçou o conceito de alimentação saudável. Por esse princípio, as pessoas devem buscar alimentos que ofereçam variedade de nutrientes, como vitaminas e minerais, em quantidades suficientes, sem exageros, e de forma segura, higienizando os alimentos.

“A alimentação saudável é aquela que permite ao organismo funcionar de forma adequada, com o sistema imunológico atuando de forma que a pessoa não adoeça com facilidade e, no caso de adoecer, que ela se recupere da melhor forma possível”, disse Bruno.

Para quem não tem um profissional à disposição para montar um cardápio equilibrado, ele ofereceu, ao longo do programa, diversas dicas. Uma das principais é o fracionamento das refeições em cinco vezes ao dia, que poderiam incluir: café da manhã, lanche, almoço, outro lanche e o jantar.

“O primeiro passo é fazer o fracionamento adequado das refeições. O segundo comer bastante salada porque o valor calórico dos vegetais é bastante baixo. O das frutas também é baixo. Você deve dividir isso de forma que tenha um volume considerável de comida, com valor calórico baixo”, exemplificou.

Outra dica de ouro que o nutricionista revelou no programa Impressões é a inserção de proteínas em todas as refeições. “A proteína proporciona a saciedade. Uma vez que não sente fome, você evitar ficar pensando em comida e não come o dia inteiro”, explicou.