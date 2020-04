Prefeitura leva cinema para morador da zona norte do Rio em isolamento

Amanhã (17) às 19h, a prefeitura do Rio de Janeiro leva a moradores do Condomínio Parque Lins, conjunto habitacional localizado no bairro de Lins de Vasconcelos, zona norte da cidade, o projeto Cinema nas Janelas, com exibição de filmes que os moradores assistem de suas janelas.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a companhia Rioluz, a distribuidora RioFilme e o Cinemão, que promove intervenções cinematográficas em espaços públicos da cidade.

O projeto-piloto ocorreu no Engenho Novo, também na zona norte do Rio, nos dias 4 e 5 deste mês. O sucesso do evento garantiu a continuidade do Cinema nas Janelas, cujo objetivo é levar diversão, cultura e cinema de um jeito seguro, unindo as famílias que estão de quarentena, sem sair de casa.

Na sessão de amanhã, os curtas serão projetados em um telão inflável de dimensão 8m x 6m, instalado no estacionamento do condomínio, com duração de uma hora e quarenta minutos de projeção.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura carioca, a maioria dos 11 curtas-metragens foi premiada na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Os filmes foram cedidos pela Lumen Produções Culturais. Outros cineastas também contribuíram com suas produções, como Cavi Borges, Frederico Cardoso e Matheus Seabra.