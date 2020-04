Renato Russo cantou Brasília de diversas formas, diz Carmen Manfredini

Carmem Teresa Manfredini, cantora, professora que vive em Brasília desde o início dos anos de 1970, viu seu irmão se transformar em um ícone da música nacional cantando os recantos da cidade.

Brasília: a cidade criada há 60 anos para unir e integrar brasileiros vindos de todos os estados tem uma identidade e filhos ilustres. Entre os nomes que se tornaram referência, está Renato Russo que cantou os recantos de Brasília levando a capital ao conhecimento de todo o país. Primogênito da família Manfredini, uma das que veio para o centro-oeste no período da construção da cidade, Renato se tornou um ícone da riqueza cultural de Brasília.

No programa Impressões, da TV Brasil, que vai ao ar neste s 22h30, a irmã de Renato Russo, Carmem Teresa Manfredini relembra os momentos de infância na cidade ainda desconhecida de grande parte do país. Também cantora e professora, a carioca que chegou ao cerrado em 1973 acompanhada pelo irmão, pai e mãe declara abertamente:

“Eu amo essa cidade de todo meu coração. Sou carioca mas jamais deixaria de viver aqui”.

Durante a conversa com a jornalista Katiuscia Neri, Carmem lembra como Renato começou a compor suas músicas, pautadas em histórias e detalhes da cidade que é uma capital moderna e planejada, considerada Patrimônio Mundial. A caçula da família Manfredini relembra as aventuras do irmão que se lançava pelas cidades satélites, como Ceilândia e Sobradinho, em busca de material para suas composições.

O resultado está eternizado em canções amplamente conhecidas atualmente, como Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, onde peculiaridades da cidade são reveladas em detalhes. “Era como se fossem passeios para ele. Mas, na verdade, ele estava coletando informação e cultura”, contou. Segundo Carmem, Renato Russo coletava experiências humanas para compor.

"Ele cantou Brasília de diversas formas. Nas décadas de 70 ou 80 as pessoas nem sabiam o que era Brasília. Ele conseguiu eternizar”, analisa.

Quando chegaram à nova capital do país, Carmem tinha apenas 9 anos e Renato, 12. Ela lembra que, quando crianças, brincavam embaixo do prédio onde moravam e depois Renato se juntou a outros nomes que somaram ao cenário cultural de Brasília. A música referência da cidade nasceu principalmente nas relações estabelecidas na Colina, um mini bairro localizado na área da Universidade de Brasília para abrigar famílias de professores da instituição. Foram essas amizades que deram origem a bandas como Legião Urbana, Plebe Rude e Paralamas do Sucesso, responsáveis pela força do rock característico da capital.