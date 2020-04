SP: cai medida que permitia funcionamento de escritórios de advocacia

O governo do estado de São Paulo cancelou na tarde de hoje (04) a medida que permitia o funcionamento de escritórios de advocacia e contabilidade em todo o estado. Agora, os escritórios poderão funcionar apenas virtualmente, mantendo o atendimento remoto aos seus clientes.

Mais cedo, no Diário Oficial de hoje, havia sido publicada deliberação do Comitê Administrativo Extraordinário covid-19, do governo do estado, que liberava o funcionamento dos escritórios, com atendimento de clientes presencialmente.