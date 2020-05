EBC estreia projeto Minuto pelo Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança nesta segunda-feira (11) o projeto "Minuto pelo Brasil", uma ação que oferece informação com credibilidade e prestação de serviços à sociedade.

O projeto consiste em uma série de interprogramas temáticos, com duração de um minuto cada, que irão ao ar na TV Brasil, nas Rádios EBC, na Rede Nacional de Rádios durante toda a programação. A ideia é que, nesse momento de pandemia mundial ocasionada pela covid-19, a EBC possa levar aos telespectadores e ouvintes dicas e e orientações rápidas sobre temas diversos e atuais. Os conteúdos também serão compartilhado por meio das redes sociais da Empresa.

Entre os conteúdos, estão produções feitas em parcerias com escolas, organizações e instituições, além da colaborações do próprio cidadão, que poderá enviar a sua contribuição por Whatsapp, em vídeos ou áudios de até um minuto de duração. O número para contato é o (61) 99656-7411. No conteúdo, o espectador deve se identificar, dizer a cidade onde mora e autorizar a utilização do material por todos os veículos EBC. O material enviado poderá ser selecionado para exibição após curadoria.

"A pandemia que presenciamos é um momento de mudanças na vida de todos. Portanto, precisamos tornar nossos veículos ainda mais próximos da população e prestar um serviço que ajude a sociedade a enfrentar essas dificuldades tendo a EBC como aliada", destaca o Gerente Executivo de Comunicação, Marketing e Negócios, Floriano Amorim. "Nosso objetivo é ser uma fonte de informações diretas, simples e precisas para o cidadão", complementa o gerente de Marketing, Humberto Junqueira.

Temas

Dentro do projeto, o "Minuto Emprego" informará vagas de trabalho e recomendações na busca por uma renda extra. Já o "Minuto Educação" trará aulas rápidas e dicas elaboradas por professores de escolas particulares e públicas.

O "Minuto pelo Brasil" mostrará iniciativas de empresas para o combate à covid-19. Enquanto isso, o "Minutos Saúde" apresentará diversas instruções aos cidadãos, seja sobre como produzir e utilizar uma máscara, ou como cuidar da higiene em geral.

No "Minutos Fitness", serão repassadas orientações sobre atividades físicas que podem ser realizadas em casa durante o isolamento. No "Minuto Tecnologia", por sua vez, será possível entender mais sobre o uso de aplicativos ou como realizar serviços digitalmente, seja para pagar uma conta ou fazer uma videochamada.

Haverá também o "Minuto Criança", com mensagens dos pequenos sobre o cenário atual de combate ao coronavírus. O "Momento Terapêutica", por sua vez, trará dicas para manter a saúde mental, com recomendações de profissionais sobre como cuidar do emocional durante o isolamento.

Complementando o projeto, serão produzidos ainda o "Minuto Talento", com apresentações artísticas como dança, música e mágicas, e o "Minuto Solidário", que dará voz a empresas que destinam recursos ou serviços a fim de ajudar profissionais na linha de frente do combate à covid-19.

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora dos veículos TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).