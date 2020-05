Jovem morre durante operação das polícias Civil e Federal no Rio

Um adolescente morreu durante uma operação conjunta, ontem (18), das polícias Civil e Federal no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Grande Rio. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí instaurou um inquérito para investigar a morte.

O jovem foi baleado durante a ação e socorrido por um helicóptero. Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser atendida por bombeiros mas não resistiu e morreu. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de São Gonçalo.

Uma perícia foi realizada no local onde o jovem foi atingido. Duas testemunhas e os policiais envolvidos prestaram depoimento. As armas foram apreendidas para confronto balístico com o projétil que atingiu o adolescente.

Ainda não foi divulgado se a equipe envolvida no episódio é de policiais civis ou federais.

A ação visava cumprir dois mandados de busca e apreensão contra lideranças de uma facção criminosa.