Morre o jornalista e escritor Luiz Maklouf Carvalho

Morreu hoje (16) no Hospital AC Camargo, na capital paulista, aos 67 anos, o jornalista e escritor Luiz Maklouf Carvalho. Ele tratava de um câncer de pulmão havia dois anos.

Nascido em Belém, no Pará, era repórter do jornal O Estado de S. Paulo desde 2016. Trabalhou nos jornais Resistência, Movimento, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, Folha de S. Paulo e das revistas Época e Piauí. Foi vencedor de dois prêmios Jabuti de livro-reportagem.

A família lamentou a morte do jornalista pelas redes sociais. A filha Luiza Maklouf publicou um texto em homenagem ao pai. "Deixa um legado para o nosso país, uma obra importante, sete livros, centenas de reportagens. Um jornalista repórter investigativo dos poucos. Para mim, e para muitos, o melhor! Para mim, na verdade, o melhor em tudo: na cozinha, na leitura, na escrita, na escuta, na direção, no xadrez, na posição política, na visão de mundo, no amor pelo mundão, na sensibilidade para captar o melhor da música, da literatura, nossa!", escreveu Luiza.