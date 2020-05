Petrobras prorroga inscrições para financiamento de projetos culturais

A Petrobras prorrogou até 15 de maio o prazo para financiamento para projetos culturais voltados a crianças de até seis anos. Serão distribuídos R$ 3 milhões para projetos destinados a espetáculos de dança, teatro e circo.

O projeto Petrobras Cultural terá ainda duas outras fases, que distribuirão mais R$ 7 milhões para propostas voltadas a feiras literárias e animação audiovisual.

De acordo com a estatal, o foco em crianças se justifica pelo fato de que é na primeira infância que se desenvolvem as habilidades cognitivas fundamentais que vão durar para toda a vida e que, até seis anos, o cérebro tem um enorme poder de absorção para as práticas artísticas, educativas e culturais.

Os produtores podem inscrever seus projetos pelo site Petrobras Cultural (www.petrobras.com.br/cultura). O programa exige que os projetos contemplem apresentações também em cidades com menos de 150 mil habitantes e em pelo menos uma capital nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.