Rádio MEC FM comemora 37 anos no ar neste domingo

A Rádio MEC FM (99,3 MHz), veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), completa 37 anos no ar neste domingo (10), com uma programação especial.

Para celebrar a data, a rádio presenteará os ouvintes com transmissões de concertos comemorativos do aniversário da emissora. Ao todo, três apresentações poderão ser apreciadas pelo público.

O concerto mais recente, em 2018, prestou uma homenagem à programação única da rádio, com a exibição de músicos e grupos que são destaque nos programas da Rádio MEC FM. Entre eles: Códex Santíssima, Quarteto de Cordas da UFF, Trio de Sopros da Orquestra Sinfônica Brasileira, Luis Carlos Barbieri, Trio Corcovado, e Choro na Rua.

O Dia das Mães terá também um papel de destaque na comemoração. O programa Clássicos do Ouvinte trará uma lista de músicas, feitas por mães compositoras e instrumentistas, que conciliaram a carreira musical com a maternidade. O exemplo permitiu que os filhos se inspirassem a continuar na música.

Rádio MEC FM

A MEC FM foi criada em 10 de maio de 1983, a partir de um desdobramento da programação educativa da Rádio MEC AM, idealizada por Edgard Roquete Pinto em 1923, como Rádio Sociedade, pioneira na radiodifusão no Brasil.

Atualmente com 85% de sua grade de programação dedicada à transmissão de música de concerto, a emissora leva ao ar diariamente grandes compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos, além do jazz internacional, choro e música instrumental brasileira.

Nesses 37 anos, a emissora se consolidou como uma das poucas rádios dedicadas à música clássica, tendo semelhanças com as rádios BBC 3, da Inglaterra; a Antena 2, de Portugal ; e a Nacional Clássica, de Buenos Aires.

Serviço:

Rádio MEC FM (99,3 MHz)

Programação especial de aniversário e Dia das Mães

Domingo, dia 10 de maio de 2020:

8h às 12h - Concerto MEC FM 37 anos - um especial relembrando os concertos de aniversário da emissora realizados em 2013 no Salão Leopoldo Miguez, em 2015 na Sala Guiomar Novaes e 2018 na Sala Cecília Meireles.

13h às 15h - Clássicos do Ouvinte - uma seleção com as músicas de compositoras/instrumentistas pedidas pelas nossas "ouvintes mães" e pelos filhos.

Os ouvintes podem acompanhar essa programação especial nas ondas do rádio no Rio de Janeiro em FM 99,3 MHz. Em outras regiões do país é possível acompanhar o conteúdo pelo aplicativo EBC Rádios, disponível para Android e iOS, ou também por meio do streaming no site da emissora pública em http://mecfm.ebc.com.br.