USP cria portal para receber doações destinadas a pesquisa de covid-19

A Universidade de São Paulo (USP) lançou uma plataforma para receber doações de empresas e pessoas físicas interessadas em colaborar com as ações e pesquisas da instituição no combate à covid-19. O portal pode ser acessado em www.usp.br/uspvida .

Empresas ou pessoas físicas podem doar para o Fundo Único do USP Vida, gerido pelo comitê gestor do programa; para o Hospital Universitário; ou para pesquisas específicas, como desenvolvimento de vacinas, equipamentos ou medicamentos.

Ventilador pulmonar emergencial

A USP tem atuado em diversas frentes para colaborar com o combate ao coronavírus. Um dos projetos em destaque da universidade é o Inspire, um ventilador pulmonar emergencial, desenvolvido por um grupo de engenheiros da Escola Politécnica. O equipamento é usado no tratamento de casos graves da covid-19 e está em falta no Brasil, assim como em muitos países.

O ventilador desenvolvido na USP pode ser produzido em até duas horas. Na última semana, o equipamento foi aprovado nos testes finais: nos dias 17, 18 e 19 de abril foram realizados estudos com pacientes humanos, seguindo os trâmites da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Os testes foram com quatro pacientes, nas dependências do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP.

Segundo a universidade, o aparelho foi considerado aprovado em todos os modos de uso. De acordo com a instituição, além da rapidez de produção, o equipamento tem como principal vantagem o custo: enquanto os ventiladores convencionais custam, em média, R$ 15 mil, o valor do Inspire é de R$ 1 mil.