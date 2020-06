Capital paulista tem manhã chuvosa

A capital paulista amanheceu com céu encoberto e chuva por toda a cidade, com intensidade variando entre fraca e moderada, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo.

Áreas de instabilidade associadas com a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deixaram o tempo fechado e chuvoso durante a madrugada, com temperatura em torno dos 14,1°C.

O solo encharcado e a continuidade da chuva ainda devem manter elevado o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de risco da Grande São Paulo, alertou o CGE.

A cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos entre o fim da noite de sexta-feira (26) e a madrugada deste sábado (27).

A previsão é que, no decorrer do dia as instabilidades enfraqueçam e as chuvas diminuam gradativamente, porém o céu deve permanecer com muita nebulosidade e as temperaturas não sobem muito. Os termômetros variam entre mínimas de 13ºC e máximas que permanecem abaixo dos 19ºC. A umidade relativa do ar permanece acima dos 60%.

O domingo (28) ainda deve começar com muita nebulosidade, chuviscos e sensação de frio durante a madrugada, mas o tempo melhora e o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia. As temperaturas variam entre mínimas de 12°C e máximas que não devem superar os 20°C.

Deslizamento

Houve deslizamento no município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na manhã de hoje. Oito pessoas estavam dentro de um imóvel na Rua Fortaleza quando o deslizamento e um barranco impediu a saída delas da casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que não tiveram ferimentos.