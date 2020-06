Caprichoso e Garantido desfilam no Festival de Parintins neste sábado

O festival Folclórico de Parintins, cidade amazonense a cerca de 370 quilômetros de Manaus, também teve que ser suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.

O evento ocorre sempre no último fim de semana de junho, e na cidade, que em tempos normais estaria uma aglomeração só, pintada em azul e vermelho, tudo está diferente. Só uma coisa não muda: a rivalidade entre os bois, como nos relata o parintinense Marcondes Maciel.

Mas se engana quem pensa que não vai ter festa. Neste sábado, 27, dia em que seria realizada a segunda noite do festival, os bois rivais vão disputar atenção, hastags e likes. Eles, na arena. E as torcidas em casa mesmo, acompanhando pela TV.

O Caprichoso vai abrir a noite. O presidente da agremiação, Jender Lobato, explica que a equipe será reduzida em respeito às normas de isolamento social.

Quem fecha a noite de apresentações é o Garantido. O presidente do grupo, Fábio Cardoso, relembra a importância do evento para a cidade de Parintins, não somente pela cultura, mas também pelo viés econômico.

As agremiações sugerem que o festival ocorra em novembro ou dezembro, se as condições sanitárias permitirem. O governo do Amazonas, responsável pela festa, diz que a realização dependerá da evolução dos casos de Covid-19 no país.

Quem comprou ingresso pode procurar a empresa Amazon Best para solicitar crédito para o ano que vem - ou o dinheiro de volta.

