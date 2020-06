Coronel da PM passa a responder oficialmente pela Senasp

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, oficializou hoje (26) a permanência de Carlos Renato Machado Paim à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Carlos Paim já vinha respondendo pela secretaria, em caráter provisório, desde maio, quando o ex-secretário Guilherme Theophilo deixou o cargo para o qual foi nomeado durante a gestão do ex-ministro Sergio Moro, que deixou o governo em abril.

A portaria de nomeação foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil.

Entre outras atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 9.662, de 2019, caberá ao secretário coordenar e promover a integração da segurança pública no território nacional; coordenar as atividades da Força Nacional de Segurança Pública; promover o ensino e a capacitação dos profissionais de segurança pública em colaboração com os estados e com o Distrito Federal, além de elaborar propostas de leis.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Paim é formado em direito e pós-graduado em análise de inteligência pelo Centro de Inteligência do Exército Brasileiro. Especialista em gestão estratégica em segurança pública, ele já chefiou a Secretaria de Relações Institucionais da Polícia Militar, além de já ter sido subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.