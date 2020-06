Detran do Rio retomará parte dos serviços nesta semana

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) inciará amanhã (7) a retomada das atividades que haviam sido suspensas durante o isolamento social. Entre as atividades da primeira fase da reabertura está a entrega de documentos de primeira e segunda via de RG que haviam sido solicitados antes da pandemia e não foram entregues porque os casos não foram considerados emergenciais.

O Detran vai retomar os serviços de primeira e segunda via de identidade nas unidades do Rio Poupa Tempo em Bangu, Duque de Caxias e São João de Meriti, além da sede do órgão, no centro do Rio. O plano do departamento é elevar o número de agendamentos diários de 400 para 1,3 mil.

Já a entrega dos documentos que já estavam prontos poderá ser feita nas unidades de identificação civil de diversos municípios, nos dias 8, 9 e 10 de junho, das 10h às 16h. As unidades localizadas em shoppings continuarão fechadas mesmo para esse serviço.

O solicitante deverá confirmar se a unidade em que deu entrada no documento é uma das que retomarão o atendimento em seu município. Caso contrário, a orientação do órgão é aguardar a próxima etapa da reabertura.

Para atender ao público, as unidades estão passando por trabalhos de higienização neste fim de semana. Segundo o órgão, placas de acrílico estão instaladas para separar as baias de atendimento e dispensers de álcool em gel serão disponibilizados em todos os ambientes e áreas de atendimento.

Serão distribuídas máscaras para os funcionários e a utilização do equipamento de proteção individual é obrigatória para o público.