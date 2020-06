Governo do Rio determina retomada parcial do transporte intermunicipal

O transporte intermunicipal de passageiros no estado do Rio de Janeiro será retomado parcialmente, a partir deste sábado (6), como medida de flexibilização da quarentena. A determinação consta em decreto do governador Wilson Witzel, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (5). O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já editou medidas flexibilizando as restrições ao comércio, apesar dos índices de covid-19 ainda estarem crescendo.

Entre as restrições, estão a lotação máxima de assentos disponíveis nos ônibus intermunicipais e nas barcas que fazem a ligação com o Rio, ficando proibido passageiros viajarem em pé. Para trens e metrôs, ficou definido que só poderão transportar 50% do número de passageiros. Todos os passageiros e funcionários das empresas concessionárias deverão utilizar máscara e deverá ser ofertado álcool em gel ou outro produto desinfectante aos usuários.

A exceção da liberação é o transporte intermunicipal dos municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda. Nessas cidades, permanece restrita a circulação de ônibus intermunicipal, ônibus fretado e vans nas conexões com outras cidades. O transporte coletivo entre os três municípios está mantido. A região de Volta Redonda continua com índices altos de contaminação por covid-19.

Com o decreto, fica suspenso o controle de acesso de passageiros em todas as estações de trem e metrô. No sistema ferroviário, permanecerá suspensa a operação do ramal Guapimirim.

O decreto pode ser acessado na página do Diário Oficial na internet.