Homem ateia fogo em ônibus perto do Palácio do Planalto

Um homem aparentando idade entre 30 e 40 anos ateou fogo em um ônibus que faz a linha entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Esplanada dos Ministérios. O incidente ocorreu às 17h31, próximo da Praça dos Três Poderes, na via N1 Leste, em frente ao estacionamento do Palácio do Planalto.

As informações são do Serviço Operacional de Informação Pública do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. De acordo com o serviço, no ônibus estavam seis passageiros, e um deles causou o incidente. O incêndio foi contido pelo motorista do ônibus. O veículo ficou danificado, mas ninguém se machucou.

O responsável pelo incidente foi detido e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia Civil, na Asa Norte.

Segundo relato de testemunhas, o homem usou gasolina para provocar o incêndio. Após iniciar a combustão, ele teria gritado “olha o fogo” e protestado contra o governo dfederal.

Perícia do Corpo de Bombeiros irá confirmar se houve uso de gasolina.