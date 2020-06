MMA renova concessão do Parque Ecológico do Córrego Grande

O Ministério do Meio Ambiente anunciou hoje (22) a renovação da concessão de uso gratuito do Parque Ecológico do Córrego Grande, em Florianópolis (SC). A cerimônia ocorreu na próprio parque e contou com a participação do prefeito da cidade, Gean Loureiro. A renovação é de 5 anos, mas a intenção é fazer a concessão ao município em caráter definitivo.

"O presidente usa sempre o lema: mais Brasil e menos Brasília. Nesse caso, menos Brasília, mais Florianópolis. Nós vamos tomar as medidas jurídicas para que a concessão seja concedida em caráter definitivo e não seja mais necessário ter que ficar renovando a cessão, por ora, está renovada a cessão, esse importante patrimônio da cidade continua com a cidade", afirmou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante o evento.

De acordo com a prefeitura, o espaço é utilizado para o desenvolvimento de diversas pesquisas e trabalhos de extensão pelas instituições de ensino do município e região. Além de exercer atividades inerentes à proteção do meio ambiente e à educação ambiental, o parque ainda é uma das principais áreas de lazer para a comunidade da Grande Florianópolis. O Parque Ecológico recebe diariamente a visita aproximadamente de 800 pessoas.

* Com informações da assessoria do Ministério do Meio Ambiente