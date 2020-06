Polícia investiga assassinato de quatro pessoas em oficina em SP

Quatro homens foram assassinados a tiros, na noite desta segunda-feira (15), em uma oficina de funilaria, na zona leste da capital paulista. De acordo com informações da Polícia Militar, todas as vítimas trabalhavam no local.

Uma equipe de agentes foi acionada por volta de 21h e informada por um vizinho do estabelecimento comercial de que um veículo foi visto circulando próximo ao local. A testemunha, segundo a PM, não conseguiu ver com clareza quantas pessoas estavam no interior do carro.

A Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo comunicou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.