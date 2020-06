Receita e MP apreendem respiradores no Rio de Janeiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Receita Federal apreenderam nesta terça-feira (9) 97 respiradores pulmonares importados da China por um consórcio empresarial, que teriam sido pagos com verbas de quase R$ 19 milhões desviadas dos cofres públicos. O material foi apreendido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).

A apreensão autorizada pela 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro é um desdobramento da Operação Mercadores do Caos, que investiga práticas de sobrepreço, superfaturamento e antecipação de ilegal de pagamentos à empresa Ozz Saúde pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

Os respiradores serão entregues à Secretaria Estadual de Saúde para serem usados em pacientes com covid-19.