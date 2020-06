Rio de Janeiro tem mais de 96 mil casos confirmados de coronavírus

Rio de Janeiro - Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) neste domingo (21) revela que foram registrados, ate agora, 96.133 casos confirmados de covid-19 no estados, com 8.875 mortes. Há ainda 1.152 óbitos em investigação. Duzentas e noventa mortes foram descartadas como sendo decorrentes da covid-19. Segundo a SES, entre os casos confirmados, 76.821 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense lidera o número de casos confirmados, com 50.430, seguida por Niterói (5.370), São Gonçalo (3.927), Nova Iguaçu (2.899), Duque de Caxias (2.630) e Itaboraí (2.095). Os menores números de casos foram encontrados em Rio das Flores (5) e Duas Barras (6).

O município do Rio de Janeiro lidera também em termos de óbitos pelo novo coronavírus. Entre as 8.875 vítimas da covid-19 no estado, 5.832 foram registradas na capital. Em seguida, aparecem Duque de Caxias, com 371, São Gonçalo (351) e Nova Iguaçu (315). Os demais municípios têm entre 175 óbitos, caso de Niterói, e uma morte, caso das cidades de Areal, Cantagalo, Carapebus, Conceição de Macabu, Itaperuna, Natividade, Pinheiral, Quissamã, Rio das Flores, São José do Vale do Rio Preto e São Sebastião do Alto.