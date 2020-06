Sessenta anos de Brasília são tema de concurso do Arquivo Nacional

Os 60 anos da capital federal são o tema de concurso do Arquivo Nacional, em parceria com a organização Wiki Movimento Brasil. A seleção, para edição na Wikipédia, tem prêmios de até R$ 2.500,00. O objetivo do concurso é a ampliação da democratização, a difusão e a acessibilidade de acervos do Arquivo Nacional

O concurso premiará os cinco editores da Wikipédia em português que realizarem mais ações de edição sobre Brasília na enciclopédia eletrônica colaborativa, utilizando, inclusive, imagens do acervo da instituição disponibilizadas na plataforma. Editores têm até o dia 24 de junho para fazer a inscrição no Arquivo Nacional. Para isso, basta acessar a página do concurso na Wikipédia.

O concurso será realizado entre 20 de julho e 14 de setembro, quando os participantes farão a criação de novos verbetes, a edição de verbetes já existentes e a inserção de imagens do acervo do Arquivo Nacional nos verbetes sobre Brasília da Wikipédia em língua portuguesa. Confira o edital original e o edital complementar publicados no Diário Oficial da União.

Desde 2017, o Arquivo Nacional vem disponibilizando parte de seu acervo na WikiCommons. Atualmente, são 10.809 itens digitalizados, que permitem ao usuário ter acesso a documentos dos mais variados gêneros e suportes, que contam um pouco da história do Brasil. Muitos desses documentos já são utilizados para ilustrar mais de 6.850 verbetes na Wikipédia em mais de 110 idiomas, que obtiveram em 2019 cerca de 280 milhões de acessos.

A iniciativa faze parte de um movimento global de abertura de acervos que recebe o nome de Glam (da sigla em inglês para galerias, bibliotecas, arquivos e museus), que pretende estimular a difusão de conteúdos de relevância educacional com licenças livres e a construção de recursos educacionais abertos, especialmente a Wikipédia.