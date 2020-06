TV Brasil em São Paulo muda para o canal 1 na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (22), assistir à TV Brasil em São Paulo ficará ainda mais prático e rápido, no canal aberto 1.

Para ter acesso ao canal 1 – TV Brasil, da TV digital aberta em São Paulo, basta ir ao menu do seu aparelho televisivo, procurar pela programação automática dos canais, iniciar o processo de sintonia e, ao final da “varredura”, você terá o canal 1 programado como TV Brasil em alta definição de imagem e qualidade de som digital.

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Luiz Carlos Pereira Gomes, ressalta que a mudança é estratégica e aproxima ainda mais a emissora do público: “A partir de agora, a TV Brasil ganha em posicionamento e relevância em relação aos demais canais. Levar uma TV em canal aberto digital para a maior cidade da América e abrir o espectro de frequências com o canal 1 tem uma representatividade muito grande.”

São Paulo e a grande metrópole terão acesso à informação qualificada, à maior programação infantil da TV brasileira – com mais de 10 horas por dia; muito entretenimento, música, cultura, educação e esportes.

O diretor de Conteúdo e Programação da EBC, Denilson Morales, conta que a data da mudança foi escolhida por conta do caráter histórico do mês de junho e da relação com a TV brasileira. “Há 70 anos, em São Paulo, ocorria a primeira transmissão experimental de TV no país e, nada mais simbólico e importante que a TV Brasil, uma emissora que se recria, que se consolida, que é de todos os cidadãos, estar no canal número 1, na maior cidade do Brasil”, afirma. Ele lembra que o mês de junho também carrega outros grandes significados de relevância ao povo brasileiro – como as festas juninas, a comemoração dos 50 anos da conquista do Tri Campeonato de Futebol no México e o mês da Mídia.

Morales destaca que a TV Brasil, emissora da EBC, é referência em comunicação pública, a exemplo de outras TVs públicas no mundo com BBC, RAI, RTP, TVE. “A TV Brasil apresenta à sociedade uma programação que contribuí para a formação, por meio de produtos diversos, gratuitos e de qualidade. Nos últimos anos, vem se consolidando junto à população. E, a partir de segunda-feira, como em outras cidades do país onde já estamos em canais iniciais – RJ, MA, DF – seremos ainda mais reconhecidos e continuaremos fortalecendo o principal canal público de TV do país”, enfatiza o diretor.

Com uma programação renovada e dinâmica, a emissora pública estreou neste mês de junho cinco novas atrações. A nova temporada do Conhecendo Museus, o novo programa TV Brasil Esporte, e as séries documentais inéditas Vale Indomado, Animais Bebês e Criaturas Estranhas, (terça às 21h), produções do canal canadense Love Nature.

Com episódios diários, de segunda a sexta, às 7h15, o programa Conhecendo Museus percorre 20 espaços culturais sobre moda, gastronomia, ciência e tecnologia. A produção é uma parceria da EBC com a Fundação José de Paiva Netto (FJPN) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Apresentado pelo jornalista Paulo Garritano, o TV Brasil Esporte vai ao ar de segunda a sexta, às 19h30, e destaca conteúdos que envolvem diferentes modalidades e entrevistas com grandes ídolos do esporte brasileiro.

A série Vale Indomado revela a fauna africana nas áreas alagadas do Vale do Rio Luangwa, na Zâmbia. Em três episódios, a produção do canal canadense Love Nature mostra a planície que abriga uma grande variedade de espécies da vida selvagem. Segunda, às 20h30.

Terça, às 20h30, a produção Animais Bebês mostra uma sequência de filhotes adoráveis de diversas espécies da vida selvagem. Os primeiros passos de encantadores recém-nascidos do reino animal são tema da obra que mostra os desafios para gigantes da natureza no primeiro dos sete episódios. Logo em seguida, às 21h, o programa Criaturas Estranhas acompanha a rotina de espécies com aparências bizarras e incomuns em diferentes habitats. A atração mostra as habilidades especiais de camuflagem e trapaças de seres exóticos. São espécies da fauna e da flora que tiveram um processo de evolução bem peculiar.

Em 16 março deste ano, a TV Brasil lançou nova programação com destaque para a estreia de novas atrações e séries documentais e de ficção renomadas como o premiado drama policial britânico Sherlock e a trama nacional pioneira de O Vigilante Rodoviário. A emissora também investiu na produção interna, na aquisição de novos conteúdos e em obras independentes como Acervo Musical, Brasil sobre Duas Rodas, Cai no Vestibular, Ciência é Tudo, Curta Temporada, Meu Pedaço do Brasil e Vida + Leve.

Programação infantil

A TV Brasil Animada exibe a melhor programação infantil da TV aberta. São mais de dez horas diárias de desenhos e seriados que crianças de todas as idades adoram. Organizada por faixa etária, a TV Brasil Animada tem uma sessão especial com recursos de acessibilidade entre 7h45 e 9h30. Após os telejornais da manhã, a partir das 10h até as 19h, a emissora traz conteúdos adequados para crianças em idade pré-escolar, atrações infantis e produções voltadas para o público que está na adolescência. A faixa destaca-se pela ausência de publicidade que incentive o consumismo. As séries e animações em cartaz reforçam valores como a não violência e a tolerância às diferenças.

EBC Play: conteúdo on demand

Assista de qualquer lugar aos seus programas favoritos da TV Brasil. O aplicativo EBC Play disponibiliza gratuitamente ao público um vasto catálogo de produções.

O app está disponível para as plataformas Android, iOS e no site http://play.ebc.com.br. O EBC Play pode ser baixado gratuitamente.

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora dos veículos TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Portal EBC, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).

