Estudante fica em estado grave após ser picado por naja em Brasília

Uma cobra naja foi encontrada em Brasília, próxima a um shopping da capital. O animal foi encaminhado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que investiga a procedência do animal.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, diversas equipes do Batalhão Ambiental foram deslocadas para as buscas. A cobra estava em uma caixa atrás de um monte de areia no Setor de Clubes Sul, área próxima do centro da capital.

A naja, de 1,5 metro, é um tipo de cobra exótica, de uma espécie não encontrada no Brasil, mas na Ásia e na África, e não tem a posse permitida como animal de cativeiro. Ela pode matar pelo veneno liberado em suas picadas, não havendo soro no país para imunização.

O animal era mantido por um estudante, que foi picado por ele. O jovem está em estado grave em um hospital privado na Região Administrativa do Gama, a 30 quilômetros (km) do centro de Brasília.

A assessoria de imprensa do hospital informou à Agência Brasil que não poderia dar mais detalhes sobre o estado de saúde do estudante picado pela cobra em razão de pedido da família de manutenção do sigilo do prontuário.