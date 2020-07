EBC ganha nova unidade de transmissão móvel para grandes eventos

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ganhou um reforço para grandes transmissões que necessitem de suporte operacional fora do edifício-sede, localizado no Setor de Rádio e Televisão Sul, em Brasília, na capital federal. O veículo já está apto a funcionar.

Montada em um caminhão com baixa quilometragem que não estava sendo utilizado e com equipamentos de estúdio adquiridos em anos anteriores, a unidade móvel de teledifusão será utilizada na cobertura dos principais eventos do país.

“Essa unidade móvel aumenta nossa possibilidade de realizar grandes coberturas. Esse equipamento teve custo quase zero, já que aproveitamos materiais de outra regional, a do Maranhão, para essa estrutura. A racionalização aconteceu em toda a montagem, nada foi adquirido. É um orgulho ter uma unidade como essa. Talvez nenhuma outra empresa tenha uma unidade nesse mesmo nível”, afirmou Luiz Carlos Pereira Gomes, presidente da EBC.

Segundo Gomes, grandes eventos, como desfile de 7 de Setembro, fóruns e encontros internacionais e até mesmo posses presidenciais poderão ser facilmente atendidos com o uso da unidade móvel, que possui switcher (mesa de operação de áudio e vídeo usada em coberturas ao vivo, veiculação de telejornais e demais programações jornalísticas), câmeras, gerador elétrico próprio e comporta toda a equipe de produção necessária para transmitir os eventos.

Segundo o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC, Alexandre Graziani, a nova unidade móvel foi feita por um “casamento entre racionalização de recursos e necessidade de expansão das coberturas”. “Grandes eventos culturais, eleições e a cobertura jornalística da EBC ganham agilidade. Tínhamos uma unidade antiga com mais de 10 anos de uso, então achamos por bem equipar e utilizar esse veículo”, afirmou.