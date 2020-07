Festival de Música da Rádio MEC tem recorde de inscrições

A 12ª Edição do Festival de Música da Rádio MEC finalizou a etapa de inscrições com número recorde de participações. No total, 1.029 obras vão concorrer em nove categorias do festival. As semifinalistas já serão apresentadas ao público no dia 18 de julho, às 16h, em uma live no YouTube da TV Brasil. Após a divulgação dos semifinalistas, o público também poderá participar escolhendo seus preferidos no site da Rádio MEC.

As 1.029 obras inscritas representam um aumento de 33% em relação à edição de 2019, que contou com 687 inscrições. O Rio de Janeiro, com 532 obras, é o estado com maior número de participações, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Espírito Santo. A categoria mais procurada pelos artistas foi MPB, com 631 inscrições.

Live

A grande novidade desta edição é a realização de lives nas redes sociais da TV Brasil e da Rádio MEC, simultaneamente com a emissora. Serão três lives, sendo uma em julho para anunciar as semifinalistas, outra em agosto para anunciar as finalistas, e a live de setembro com o anúncio dos vencedores.

A primeira live será no dia 18 de julho, das 16h às 18h, no YouTube da TV Brasil, sob comando do jornalista Tiago Alves, que receberá quatro participantes de edições anteriores: Eduardo Camenietski (vencedor na categoria música clássica em 2019), Déborah Levy (vencedora na categoria Música Instrumental em 2018), Hamilton Catete (vencedor na categoria Música Infantil em 2018), e Raphael Gemal (finalista na categoria Música Popular em 2015 e 2019). Ao final do evento, será anunciada a lista das músicas que seguem para a próxima etapa e liberada a votação no site da Rádio MEC.

O Festival

O Festival de Música Rádio MEC 2020 busca revelar e promover gravações inéditas. A proposta é abrir espaço na programação das emissoras para cantores, compositores e instrumentistas que concorrem em nove categorias: Melhor Canção, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Música Infantil, Melhor Intérprete de Música Infantil, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete de Música Instrumental, Melhor Música Clássica, Melhor Intérprete de Música Clássica e Melhor Música pelo Voto Popular na internet.

Com processo de inscrição realizado online, uma das novidades deste ano no festival foi inclusão de Brasília. Além dos músicos dos quatro estados da Região Sudeste, os artistas do Distrito Federal foram aceitos no concurso.

A proposta de acolher os músicos da capital é uma resposta ao crescimento da audiência da Rádio MEC de Brasília (AM 800 kHz). Para não concorrer com o tradicional Festival de Música da Rádio Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), que já contempla as categorias Canção Popular e Instrumental, os artistas do Distrito Federal estiveram aptos a se inscrever apenas nas categorias Música Clássica e Música Infantil.

Etapas

As etapas do festival contemplam o período de inscrições; a escolha, divulgação e veiculação das semifinalistas; a escolha, divulgação e veiculação das músicas finalistas com votação pela internet; e a divulgação dos vencedores.

Do total de inscrições válidas, a Comissão Julgadora selecionará 24 músicas que serão veiculadas nas emissoras no período de um mês. Na etapa seguinte, as 12 obras finalistas permanecem na programação e são disponibilizadas para votação pela Internet.

A Comissão Julgadora será formada por até cinco membros, personalidades de notório saber ou em atividade na área musical, e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Os vencedores de todas as categorias serão anunciados em 27 de setembro. Os premiados serão reconhecidos com troféus e a transmissão da música na programação da Rádio MEC, de acordo com o perfil de cada emissora.

Acompanhe as datas e saiba tudo sobre o Festival

18/05 – Publicação do edital (Clique e acesse o regulamento)

18/05 a 06/07 – Período de inscrição

18/07 – Divulgação das músicas semifinalistas no site e live no YouTube TV Brasil, às 16h

27/07 a 26/08 – Período de execução das músicas semifinalistas nas emissoras

27/08 – Divulgação das músicas finalistas no site

27/08 a 27/09 – Período de execução das músicas finalistas nas emissoras

27/08 a 27/09 – Votação pela internet

27/09 – Divulgação dos vencedores

Sintonize a Rádio MEC

A Rádio MEC é um veículo de comunicação pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A estação é sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pioneira na radiodifusão no Brasil, idealizada por Edgard Roquete Pinto em 1923.

Nas ondas do rádio, a emissora pública pode ser sintonizada no Rio de Janeiro em FM 99,3 MHz e AM 800 kHz. Já em Brasília, a Rádio MEC é acompanhada em AM 800 kHz.

Os ouvintes podem conferir os conteúdos da programação pelo aplicativo EBC Rádios, disponível para Android e iOS, ou também por meio do streaming no site da Rádio MEC.