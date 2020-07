Museu da Imagem e do Som realiza atividades culturais online

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) realiza, esta semana, mais uma série de atividades culturais, que envolvem música, literatura e cinema. A programação do #MISemCasa é integralmente online.

Na noite desta terça-feira (28), às 20h, será realizado um debate sobre o longa-metragem Coringa (Joker, 2019), do diretor estadunidense Todd Phillips. Para a discussão, feita no âmbito do Ciclo de Cinema e Psicanálise, foram convidadas a psiquiatra e psicanalista Raya Angel Zonana e o jornalista Rodrigo Salem, correspondente da Folha de S.Paulo em Los Angeles.

Para quarta-feira (29), foi preparada uma edição inédita da entrevista concedida pelo cantor, compositor e dançarino Ney Matogrosso ao programa Notas Contemporâneas, em celebração ao aniversário de 45 anos do MIS, em maio de 2015.

Na quinta-feira (30), a Mostra Cinema de Acervo - A arte como política exibirá os filmes Que filme tu vai fazer? (1991), em que o diretor Denoy de Oliveira trata dos entraves do cinema brasileiro, e O cão louco de Mário Pedrosa (1993), do diretor Roberto Moreira, sobre a vida do ensaísta Mário Pedrosa.

O #MISemCasa continua até o próximo domingo (2), quando o público poderá conferir a segunda edição do MIS Ex-libris, programa de bate-papos ao vivo sobre literatura e tecnologia, que irá abordar o livro Ménage Literário, Literary Menage, Ménage Literario (2020), que reúne um conto de Jacques Fux e um ensaio de Rodrigo Lopes de Barros.

A programação completa pode ser consultada no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.